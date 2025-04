Sufren migrantes autodeportados

La comunidad migrante que vive en Estados Unidos padece la política del "miedo", una acción que ha emprendido el gobierno de aquel país, lo que origina que algunas personas entren en pánico y decidan regresar voluntariamente a su lugar de origen.

La presidenta de la asociación "Ayudándoles a Triunfar", Gladys Cañas Aguilar comentó que el problema no es tanto que regresen voluntariamente, sino para poder llegar a sus países de origen ante la falta de documentación oficial y los permisos correspondientes para trasladarse por el territorio nacional, como algunos lo están haciendo, viniendo a México e intentando llegar a sus lugares de origen.

Aseguró que si estas personas vivieron todo un viacrucis para llegar a la frontera y cruzar a los Estados Unidos, regresarse por nuestro país al suyo es todavía mayor a lo que vivieron al momento de llegar a Matamoros.

Tuvimos el caso de un venezolano quien decidió regresarse a México para después irse a su lugar de origen, pero al momento de acudir a comprar sus boletos a la Central de Autobuses no les quisieron vender". Gladys Cañas Aguilar Presidenta de la Asociación Ayudándoles a Triunfar

"Pero ahí no termina todo, ya que al llegar a la Ciudad de México acudió al consulado de su país, en donde le dieron un documento de viaje, el cual creyó era suficiente para regresar a su país, por lo que compró en línea su boleto de avión, y al llegar no lo dejaron subir y perdió el mismo", agregó.

Comentó que tardó más de dos meses para regresar a Venezuela, ya que tuvo que buscar cómo llegar a la frontera sur y allá cruzó por el mar. Toda una odisea para poder regresar a sus lugares de origen es lo que están viviendo algunos migrantes.

Destacó que lo recomendable en estos momentos para quienes viven en Estados Unidos es que no se regresen, busquen asesorías, más allá de las amenazas que se pueden generar en base a las declaraciones que han emitido, en donde todos los inscritos en el programa CBP ONE, al tener su ubicación, los buscarían para regresarlos, pero no debe ser así; los ciudadanos deben buscar asistencia jurídica para evitar abusos.