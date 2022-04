Sorgo en riesgo

Resaltó que es un año un poco complicado para este sector, considerando que no hay agua en los sistemas de riego, no llegan las precipitaciones pluviales y todo esto origina nerviosismo entre el sector campesino no solo de la zona norte, sino de todo Tamaulipas ante la falta de lluvias.

"No es que seamos alarmistas, pero si esta en riesgo de perder por lo menos entre un 60 o 70 por ciento de la cosecha una ves que se levante allá por finales de junio principios de julio, esto al no registrarse lluvias en los próximos días", dijo.

"Dios aprieta pero no ahorca, por lo que esperamos que pronto lleguen las precipitaciones pluviales para poder tener un mejor panorama para las cosechas de sorgo que es el producto que más se sembró en este ciclo de temprano", concluyó.