´Truena´ sistema del Repuve

Matamoros, Tam.- El Registro Público Vehicular (Repuve) ha fallado toda esta semana, lo que ha originado que la gente se aglomere a las afueras del parque Olímpico, donde se ubica el mismo en busca de poder legalizar sus autos americanos.

"Yo llegué desde las cinco de la mañana, pero hay otras personas que durmieron o llegaron desde las tres de la mañana para ser los primeros, ya que tenemos dos días esperando poder regularizar nuestros autos", dijo Antonio Guerra, usuario afectado.

Antonio llegó a Matamoros desde la ciudad de Tampico para comprar un auto, legalizarlo y llevárselo sin mayores problemas, pero la caída del sistema lo obliga a estar por más tiempo en este municipio.

Explicó que desde el lunes pasado llegaron para comprar la unidad y legalizarla; sin embargo, desde entonces no hay sistema, por lo que ahora les dicen que ya la cita no es considerada, ya que como vayan llegando se estarán atendiendo.

Ante esto, algunos usuarios llegaron desde un día antes para ser los primeros, pero ni eso les favoreció para ser atendidos ayer, generándose una larga fila de personas que busca concluir su trámite.

En la fila, más allá de los usuarios matamorenses, también había gente que venía de Puebla, Tampico, ciudad de México, Veracruz, entre otros estados.

Esta falla fue general, tanto en los módulos del Repuve como en la Aduana se presentó este problema, esperando que en las próximas horas ya quede solucionado.





Sólo a esperar

- El encargado del módulo, Raúl Quintanilla de la Garza, comentó que no es necesario que se aglomeren las personas como lo están haciendo. "No podemos permitir que se queden a dormir; ayer invité a unas personas a que se retiraran, que se fueran a descansar, pero no quisieron".

- Destacó que hay mucho tiempo para poder legalizar sus autos, ya que lo dio a conocer el Presidente que se extenderá hasta que se acabe su sexenio.

- Comentó que se le dará prioridad a quienes vienen del interior, ya que están teniendo un gasto mayor, pero todos los trámites se van a sacar.