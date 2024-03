Descarta IP problemas con la semana laboral

El sector empresarial siempre ha abogado porque los empleados tengan unas mejores condiciones de vida, por eso se trabaja en ello a nivel local adaptándose a este nuevo esquema". María Dolores Ramírez Andrade, presidenta de la Coparmex

Los empresarios de Matamoros no ven ninguna complicación en cuanto a la aplicación de las 40 horas laborales a la semana. "Este sector se está acoplando, considerando que siempre se está buscando las mejores condiciones para los trabajadores", afirmó la presidenta de la Coparmex María Dolores Ramírez Andrade.

Aseguró que "no es una controversia, tomando en cuenta que el sector empresarial siempre ha abogado porque los empleados tengan unas mejores condiciones de vida, por eso se trabaja en ello a nivel local adaptándose a este nuevo esquema".

Destacó que "en cuanto a lo que ha dado a conocer sobre si no hay estas 40 horas no hay voto, diferimos de eso, ya que la gente va a salir a votar, ellos están convencidos que es importante que haya democracia en este país y es por eso que no se les puede condicionar".

Comentó que "no se debe de tomar como un tinte político, se tiene que salir a votar el 2 de junio, por la importancia de esta elección que se llevará a cabo en todo el país, ya que es un derecho que tienen los trabajadores de tener mejores condiciones de vida".

Ramírez Andrade indicó que en tanto en este proceso electoral escucharán las propuestas de cada uno de los candidatos tanto a la presidencia de México como a las cámaras de senadores y diputados.

Destacó que por el momento no se ha tenido ningún acercamiento con los candidatos, "pero se dará y se seguirá buscando condiciones favorables para la clase trabajadora que tanto lo necesita en todo el país".