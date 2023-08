Libros solo serán de apoyo para maestros: Secretaria de Educación en Matamoros

Matamoros, Tam.

La secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Genoveva Hi González destacó que los nuevos libros escolares solo servirán de apoyo a los maestros, habrá quienes, si lo utilicen y quienes no, en lo particular no los he visto, pero si se creó mucha controversia en este sentido.

Destacó que solo son un apoyo, incluso si se entregan o no, las clases tienen que iniciar en las fechas establecidas, no se puede ejercer una opinión al respecto ya que no se ha leído en si estos nuevos libros.

"Si he escuchado comentarios de personas que según ya lo leyeron, hay algunos temas que están muy explícitos como el caso de la educación sexual, habrá que analizarse cada uno de estos litros que servirán de apoyo para los maestros", dijo.





Dejo en claro que, si llegan o no los libros a Tamaulipas o a Matamoros, las clases tendrán que iniciar en las fechas establecidas para el inicio de clases, para ello también los maestros ya se prepararon para lo que será este regreso a clases.

Resaltó que en el ciclo escolar anterior se tuvieron algunos foros para lo que es la nueva Reforma Educativa, pero no se vio el caso de los nuevos libros que se tienen que analizar para el uso de estos de acuerdo con las necesidades del mismo maestro.

Hi González indicó que hasta el momento la polémica que se ha generado es sobre los temas de educación sexual y terreno comunitario, que es lo que se tendrá que analizar al considerar que es un tema delicado que mueve mucho a las familias.

Agregó que en tanto los maestros ya tienen listos sus programas educativos en base a los consejos técnicos que se realizan a lo largo del año, esto permite que la educación vaya cambiando y mejorando para bien de los mismos alumnos.