Escucha Claudia a las mujeres de la frontera

Matamoros, Tam.- Las mujeres ya no serán anónimas, sino que serán la parte central de la transformación del país, aseguró la aspirante a la coordinación de la continuidad de la Cuarta Transformación por Morena, Claudia Sheinbaum, en su visita a esta ciudad fronteriza.

Me siento muy privilegiada y reconocida por el pueblo de México al tenerme en el primer lugar de la preferencia para ser la coordinadora de la continuidad de esta Cuarta Transformación, afirmó Claudia Sheinbaum en entrevista para El MAÑANA

REUNIÓN

En su gira por Matamoros, en punto de las 12 del mediodía se reunió con mujeres de esta localidad, a quienes les hizo ver que en la actualidad cada día toman más fuerza para participar en cada una de las áreas, incluyendo en la política, en donde se está buscando que ahora la presidenta de México sea una mujer.

"Cuando yo llegué a la Asamblea de Gobierno de la Ciudad de México me llamaba la atención que, en Paseo de la Reforma, en la principal calle, pues no sólo de la ciudad, sino del país, hay estatuas en distintos lugares y no había ni una sola de mujeres. Claro, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, pero no había una sola mujer que representara a las heroínas de nuestra patria. Y generamos un símbolo en la ciudad. Abrimos el Paseo de las Heroínas con 13 mujeres que marcaron la historia de nuestro país desde Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, la primera médica, la primera matemática y también una muy especial, a las mujeres anónimas de la historia de México. Y abrimos un símbolo en esa calle maravillosa de nuestra patria. Ese símbolo es: las mujeres siempre hemos sido parte de la historia de México. Es cierto, es tiempo de mujeres, pero siempre ha sido tiempo de las mujeres, porque aquí hemos estado siempre", dijo.

Destacó en su mensaje que cuando la independencia, ¿a poco los héroes de la patria, Matamoros, quienes fueran, no tenían mujeres que estaban a un lado? Así, aunque fueran curas, aunque fueran religiosos, por supuesto que había mujeres que luchaban. Allí estuvo Leona Vicario, la primera mujer periodista que se tenga historia o, en su momento, lo que representó Elvia Carrillo Prieto, que luchó por el voto de las mujeres.

Resaltó que muchas mujeres han hecho la historia de México, pero también algunas que las conocemos y otras que han estado ahí anónimas, "Y hoy lo que queremos, en este momento histórico, es que las mujeres no seamos anónimas, que seamos parte central de la transformación de nuestro país.

Y cuando somos una, aislada, por supuesto que hacemos una labor extraordinaria. Una mujer que trabaja en la maquila, que tiene que buscar dónde dejar a sus hijos, que tiene que caminar hasta la maquila, que gana apenas para sobrevivir, pues es una heroína. Una mujer que es maestra y que representó una manera de pensar distinta a lo que se pensaba entonces, pues es una heroína. Una mujer que luchó contra el Covid-19 y que salvó vidas, pues es una heroína", indicó.

"Cada una de nosotros somos una heroína. Que nadie nunca nos diga a una mujer que no podemos, o que por vivir violencia nos sintamos pequeñas y nos hagamos chicas. No, nosotras las mujeres valemos mucho. Somos personas", refirió.

"Vamos a iniciar una nueva historia con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese legado que nos está dejando el presidente, porque está por cumplir cinco años de su mandato, lo que queremos es continuar ese legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, con sellos propios. Y al ser una mujer, pues se trata también de defender los derechos de las mujeres", concluyó.

Claudia Sheinbaum comentó sus propuestas a favor de la mujer para El Mañana de Reynosa.