Alerta por sarampión

El hecho que haya dos casos de sarampión en Villa de Casas, Tamaulipas, alerta a las autoridades de Salud, quienes están exhortando a la comunidad a que vacunen a los menores de edad, ya que es la única manera en que se pueden proteger de este padecimiento.

La directora de la tercera Jurisdicción Sanitaria, Gilma Alcocer Cortés, recordó que también en el sur de Texas va en aumento el número de casos, al grado que en estos momentos ya hay más de 300 confirmados, por eso la importancia de prevenir.

Destacó que tanto el sarampión como la tosferina son prevenibles sus complicaciones, defunciones o que llegue a presentarse neumonía, esto es a través de la vacunación, por eso es importante que los padres de familia revisen muy bien la cartilla de vacunación de sus hijos para prevenir.

Comentó que en estos momentos hay vacunas para prevenir estas dos enfermedades pues, de no estar inmunizados contra las mismas, puede llevar a la muerte a los menores, por eso la importancia de estas vacunas.

"Hay que mantener la calma, la gente quedó asustada luego de la presencia del Covid, pero estas enfermedades se pueden prevenir y evitar complicaciones mayores que los pueda llevar a la muerte", dijo.

"Disculpen que insista, la prioridad son las vacunas, tienen que revisar las cartillas que los niños tengan todo el esquema completo, sólo de esta manera se evita que las enfermedades se agraven en la salud de los menores", indicó.

Afirmó que hay vacunas suficientes en la actualidad, por lo que no hay excusa para que los padres no lleven a sus hijos a inmunizarse; estas dosis no van a evitar que la enfermedad llegue a sus hijos, pero si que sea nula la posibilidad que se lleguen a presentar complicaciones en la salud de los menores por estas enfermedades.