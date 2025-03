Vigilan brote de sarampión en EU

Matamoros, Tamps.

El brote de sarampión que se ha generado en Estados Unidos y cerca del sur de dicho país, alertó a las autoridades de la Secretaria de Salud, quienes intensificaron las acciones de prevención contra esta enfermedad que afecta, principalmente, a los menores.

La titular de la tercera Jurisdicción Sanitaria, Gilma Alcocer Cortés, comentó que es por eso que se está exhortando a la comunidad a que lleve a sus hijos a vacunar contra esta enfermedad, considerando que la vacuna triple viral es la que protege a los menores de esta enfermedad, que ya cobró la vida de un menor en el vecino país.

Recordó que estas dosis se aplica al año, a los 18 meses y a los 6 años, por eso la importancia de que los padres de familia, que tienen hijos entre estas edades, acudan a los centros de salud para que se protejan de este padecimiento.

"En la Jurisdicción contamos con un módulo desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas para que no haya excusa por parte de los padres de familia, para que después de su trabajo lleven a sus hijos a vacunar; incluso, tenemos activado el drive thru para que no se bajen de sus autos", dijo.

Resaltó que los padres tienen que llevar la cartilla de vacunación de sus hijos para tener un mayor control, considerando que no todos tienen completos sus esquemas, por eso la importancia de que en estos momentos acudan para vacunar a los pequeños.

Manifestó que este brote de sarampión esta muy cerca de Brownsville, Texas, solo nos divide un río, por eso la importancia de que se proteja a los menores de este padecimiento que puede originar hasta la muerte como ya sucedió con un menor en Estados Unidos.

"Para los adultos también es recomendable que cumplan con los esquemas de vacunación y de esta manera prevenir, aplicándose cada una de las dosis que se les indica en su momento en el centro de salud", dijo.

Recordó que los síntomas de esta enfermedad es temperatura, presencia de puntitos rojos en la piel que se va recorriendo en todo el cuerpo, así misma tos, por eso se recomienda también el uso de cubrebocas que previene.

Agregó que el método de contagio del sarampión es muy agresivo, por eso se esta emitiendo esta alerta y se esta haciendo la invitación a la comunidad que proteja a los menores quienes son los más expuestos a la misma.

