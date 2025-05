Salen víboras por calorones

Las recientes altas temperaturas en la región han provocado el aumento de avistamientos de fauna silvestre en zonas urbanas, informó el comandante del cuerpo de Bomberos, Gustavo Acuña Rangel.

Según el comandante, estos fenómenos no son inusuales durante los días de calor intenso, ya que víboras, tlacuaches y otros animales silvestres salen de sus hábitats naturales en busca de lugares más frescos para refugiarse.

"Lo importante es que la ciudadanía no intente dañarlos ni ahuyentarlos. Estos animales no atacan si no se sienten amenazados. Lo ideal es mantener la distancia, observar a dónde se dirigen y reportarlo inmediatamente al 911 o a nuestro número directo 868-812-0003", explicó Acuña Rangel.

El comandante hizo hincapié en que los bomberos están capacitados para realizar el rescate y reubicación segura de estos animales a zonas de fauna protegida. Señaló que, en el caso de las víboras, muchas personas suelen atacarlas con palos o piedras, lo que provoca que el animal reaccione a la defensiva. "Pedimos a la ciudadanía no agredirlos. Si los siguen de lejos, podemos intervenir a tiempo sin poner en riesgo a nadie", añadió.

Durante los últimos días, el departamento ha recibido varios reportes confirmados, entre ellos la presencia de una víbora de campo y un tlacuache. Aunque estos animales son comunes en la región, su presencia en áreas habitadas es cada vez más frecuente por el calor extremo.

Las autoridades reiteran el llamado a la población para actuar con precaución y responsabilidad ante estos encuentros con la fauna local.