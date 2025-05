La libra iglesia a revisión de CFE

La iglesia de Nuestra Señora del Refugio, conocida como la Catedral de Matamoros, salió bien librada tras una inspección realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según informó el padre Jesús Carlos Palacios Peña, responsable del templo.

El sacerdote explicó que la revisión fue solicitada de manera formal por personal de la CFE, quienes enviaron previamente un oficio para obtener autorización, conforme a los procedimientos establecidos.

"Salimos bien en la revisión que nos realizó la CFE, luego de haber recibido y firmado el oficio que nos presentaron para autorizar la inspección", declaró Palacios Peña.

Asimismo, el párroco consideró que estas inspecciones son necesarias y deben verse con normalidad, tal como ocurre con otras dependencias como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Junta de Aguas y Drenaje (JAD), o cualquier otra institución que ofrece un servicio público.

"Las revisiones son parte de una responsabilidad compartida. Así como Hacienda revisa los temas fiscales, o la JAD verifica el uso del agua, la CFE tiene el derecho de supervisar el consumo de energía. Si todo está en orden, no hay por qué preocuparse", señaló.

En el caso particular de los templos religiosos, Palacios Peña subrayó que también deben cumplir con las normas y no estar exentos de regulaciones, ya que se trata de instituciones que, aunque no tienen fines de lucro, hacen uso de servicios que deben ser pagados y regulados conforme a la ley.

"No debe existir ninguna irregularidad cuando se llevan a cabo estas inspecciones. Las iglesias también debemos cumplir con las reglas como cualquier otro usuario", concluyó.