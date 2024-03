Reporta DIF avances en un caso de abuso

Matamoros, Tam.

A días de que se denunció el intento de abuso sexual en contra de una niña en la escuela primaria Himno Nacional, del ejido los Arados, autoridades del DIF dieron a conocer que se tienen avances en cuanto a la atención emocional a las familias involucradas.

El procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, Carlos Alberto González Treviño, señaló que se abordó a familiares, incluso a los vecinos, se hicieron los trabajos de campo, los estudios socioeconómicos.

"Lo mismo estamos trabajando con la madre de familia, y bueno, finalmente vamos a tomar una decisión al respecto de si hay o no una participación que amerite una intervención al respecto".

Manifestó que "en todos los ámbitos familiares existen cuestiones que no deben de ser desatendidas, con independencia de la participación o no de los hechos que se nos narraron, al final de cuentas todas las familias y yo me incluyo, ocupamos de la terapia psicológica, el seguimiento, cambios de estilo de crianza, estilos de vida que nos van a hacer mejorar.

"Entonces no descartamos eso y los padres de familia que han estado participando, han estado muy involucrados, muy participativos, están a la disposición de la justicia, de que las cosas se hagan bien y que solamente sea la verdad la que reluzca".

Comentó que "ambos padres familiares, es decir, de los dos niños, han estado participando. Han estado cooperativos, disminuyó por ahí el caos, disminuyó la tensión, y estamos llevando un procedimiento bastante tranquilo, y con la participación de todos los intervinientes".

Hace unos días una madre de familia tomó la escuela primaria Himno Nacional, esto debido a que las autoridades no habían hecho nada luego de haber denunciado el intento de abuso sexual hacia su hija por parte de uno de sus compañeros.

Esto originó que el DIF tuviera que intervenir y en la actualidad se encuentran en un proceso de atención psicológica para las familias involucradas en este caso que se registró en la primaria.