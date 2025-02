No portan completo el uniforme: Retiran de las aulas a estudiantes

Alumnos de la "Escuela Primaria Adalberto J. Argüelles" fueron sacados del plantel y los dejaron a las afueras del plantel, esto debido a que no portaban el uniforme completo del mismo.

Una de las alumnas fue dejada por la madre a las 7:45 de la mañana cuando el termómetro marcaba los 10 grados, por lo que la menor llevaba un pants azul y la chamarra de la escuela.

Sin embargo, los directivos del plantel, una vez que vieron que el pants no contaba con los logotipos de la escuela, fue invitada a salir del plantel, por lo que se sentó en una de las bancas sola a esperar a que le avisaran a su mamá para que fuera por ella.

Los padres de familia, que estaban en ese momento, se percataron de tal acción, manifestando su inconformidad con la directora, pues más allá de que existe un reglamento, debe existir criterio en estos casos, argumentaron.

Aseguraron que no es la primera vez que hace esto la directora de dejar a los niños afuera sin el cuidado de un adulto, por lo que alzaron la voz para que haya más criterio.

Comentaron que se les obliga a comprar el conjunto para el frío en la misma escuela con un costo de mil 500 pesos, pero algunos niños prefieren no llevar su chamarra, pues ya está por acabar el frío y no es justo volverlo a comprar si ya no la van a usar.

Argumentaron que por eso algunos menores llegan con otro tipo de chamarras o pants, sin embargo, no hay criterio por parte de la directora y simplemente echa a la calle a los alumnos que no cumplen con su uniforme.

La directora de la escuela, Gloria Cruz Murillo, dijo que ya se les había avisado a los padres que no se les iba permitir la entrada si no portaban el uniforme completo los alumnos, ya que se tiene que respetar el reglamento de la escuela.