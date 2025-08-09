Sin avances proyecto de ferrocarril

El proyecto para conectar por ferrocarril al puerto de Matamoros aún no registra avances concretos, aunque forma parte del plan integral de desarrollo de la terminal marítima, informó David García Argüelles, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la ciudad.

El tema del ferrocarril es más complejo debido a la pendiente que tenemos en Matamoros, la cual no es muy favorable." David García Argüelles, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

Explicó que la prioridad actual es concluir la construcción del muelle, que tendrá 800 metros lineales. De ellos, 120 metros ya están terminados y en operación para cubrir las necesidades iniciales del puerto.

"El tema del ferrocarril es más complejo debido a la pendiente que tenemos en Matamoros, la cual no es muy favorable para el rodado de carros ferroviarios. Por eso la estación actual está ubicada estratégicamente al poniente de la ciudad, donde el desnivel es menor. Se requiere un estudio más profundo antes de avanzar", señaló.

En cuanto a la promoción del puerto, García Argüelles aseguró que esta no se ha detenido y que se continúa participando en eventos nacionales e internacionales para atraer inversión y dar a conocer las capacidades logísticas de Matamoros.

"La promoción viene a sumar actividades que nos ayudan a traer inversiones, ofreciendo a los clientes una alternativa más para establecerse aquí. Con la certeza de que el puerto ya está listo para operar, tenemos una herramienta más para competir", afirmó.

El dirigente empresarial destacó que, pese a retos técnicos como el del ferrocarril, el puerto representa una oportunidad estratégica para el desarrollo económico de la región, por lo que el sector privado seguirá impulsando su posicionamiento en el mercado.



