Enfrentan productores problemas financieros

Los agricultores y campesinos enfrentan problemas financieros para arrancar las siembras. Hay humedad, pero no insumos suficientes, comentó el presidente de la Asociación Agrícola, Rogelio García Moreno.

Destacó que con la salida de la Financiera Rural el campo ha sufrido mucho porque no hay recursos económicos para realizar la siembra, aunado a que no hay más apoyo financiero y que el precio del grano en el ciclo pasado no fue del todo bueno.

Aseveró que hay problemas en las bodegas de sorgo, en el tema de cobranza de cartera con sus agricultores, son otros de los factores que dañan al campo del norte de Tamaulipas.

Resaltó que hasta el momento no se ha generalizado la cosecha debido a que están esperando los agricultores que dé punto la tierra para empezar con la siembra de sorgo, esperando que sea a finales de esta semana cuando ya estén todos cultivando la semilla, dado a que hay buena humedad.

Referente al volumen de agua autorizada para el riego en el Distrito 025, comentó que es el 0.6, en donde el que tiene 100 hectáreas podrá regar 60.