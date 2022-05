Prevén modificaciones a reforma electoral de AMLO

Matamoros, Tam.- La iniciativa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sobre el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), aún no es un hecho, considerando que apenas se van hacer los estudios y se pondrán en discusión entre los diputados federales, comentó Adriana Lozano Rodríguez.

Destacó que lo más seguro es que se lleve a consultas y opiniones de la comunidad, buscar la mejor manera de presentar la reforma del INE y tomar una decisión cuando se presente de manera oficial.

Recordó que dentro de esta iniciativa está una de las principales peticiones que ha hecho la sociedad y diversos grupos del país, la disminución de diputados federales y senadores, por eso la importancia de analizar muy bien esta iniciativa en busca de crearla conforme a las necesidades y peticiones que se han recibido.

"Tenemos que llegar a ciertos acuerdos, pero lo más que se necesita, es hacerle saber a la comunidad que es lo que se está buscando con este tipo de reformas e iniciativas que se envía por parte del ejecutivo a los legisladores como es el caso", dijo.

Manifestó que sin duda esta iniciativa se estará llevando a cada uno de los foros en diferentes estados de la República, esperando darle forma y que se presente un buen planteamiento para saber si es o no constitucional este tipo de iniciativas.

Lozano Rodríguez indicó que apenas van a entrar al estudio, no se puede hablar desde estos momentos que no entraría, porque aún no es analizada por parte de los legisladores de ningún partido, por lo que apenas es el inicio.

Agregó que los representantes de las otras fracciones partidistas tendrán que también entrar en análisis para que juntos se trabaje por una buena propuesta que reúna todos los requisitos que se pide por parte del ejecutivo, pero sobre todo por la sociedad.