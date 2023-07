Recibe Tamaulipas 720 mdp por regularización de "chocolates"

Matamoros, Tam.

Tamaulipas ha recibido un total de 720 millones de pesos a través del pago de impuestos del decreto del Gobierno Federal para regularizar los autos "chocolates", mismos que se han distribuido entre los municipios de todo el estado.

La secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez comentó que hasta el momento se estima que sean alrededor de 285 mil vehículos los que se han legalizado y que han contribuido a obtener estos recursos que a su vez se están reflejando en obras de pavimentación en cada ciudad de Tamaulipas.

Destacó que ahora con esta nueva prórroga que se autorizó por parte del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, estamos todos muy contentos de poder tener la oportunidad de aún poder regularizar o nacionalizar nuestras unidades y como acertadamente lo hemos comentado también con esto no nada más nos da la oportunidad de poder tener nuestro bien, nuestro patrimonio que se incremente sino que también de tenerlo de una legal manera en el país y así también todos nos vemos beneficiados porque por ahí nos preguntan hoy a mí no me interesa yo tengo y tengo capacidad para un carro este mexicano de agencia sí pero hay quienes sí pueden y quienes no se puede Entonces para todos es de un alto beneficio para todo el pueblo.

Comentó que con estos recursos se beneficiando los municipios para poder llevar a cabo los trabajos de pavimentación en las principales vialidades.

Recordó que Matamoros es una de las ciudades que tiene un mayor número de vehículos regularizados, entonces pues vamos a tener y yo creo que ya lo hemos estado viendo un mayor número de calles pavimentadas. Entonces eso le sirve a usted, le sirve a usted y nos sirve a toda la comunidad.

Explicó que, para poder recibir el recurso, el municipio hace su proyecto, nos lo manda al Estado, nosotros lo palomeamos y lo enviamos a su vez a la Ciudad de México. Cuando México ya también lo puede autorizar, palomeado por el gobierno del Estado, en este caso de su servidora, pues entonces ya retornamos el dinero al municipio de conformidad con las unidades motrices que se hayan regularizado.

"Tamaulipas acabamos de salir en primer lugar a nivel nacional con el tema de este gran proyecto, de este gran programa de regularización y tenemos alrededor de 710 millones de pesos distribuidos en el estado y alrededor de unidades aproximadamente de 285 mil unidades", dijo.





"Esto es muy importante, es muy bueno que lo podamos cacaraquear, que nos podamos aplaudir porque quiere decir que cada día las y los tamaulipecos queremos estar mejor y vivir en mejores condiciones de vida y con este gobierno de la gran transformación y de un gobierno humanista como lo es el gobierno de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal, sin duda todos lo vamos a lograr", concluyó.