Piden promueva inversiones

Matamoros, Tam.

Lo que debería de hacer la diputada federal Susana Prieto Terrazas es promocionar a Matamoros, Tamaulipas y México, para que vengan nuevas inversiones, no originar incertidumbre en una industria que apenas se está recuperando, consideró el director de la Cámara Nacional de Comercio Abraham Rodríguez Padrón, ante la amenaza de nuevas huelgas en las maquiladoras.

"Claro ejemplo de que no es la mejor manera de buscar presionar es hacerlo como lo hizo en la empresa Coca-Cola en donde ella fue la representante legal y no salió muy bien librada y mucho menos los trabajadores, quienes si, se llevaron un bono de 32 mil pesos, una liquidación de 60 mil, pero ahorita no han podido encontrar trabajo", dijo.

"Creemos que los trabajadores deben de cuidar su trabajo, volvemos al ejemplo de Coca-Cola ahí los ex colaboradores ganaban como mínimo 5 mil pesos a la semana, ahorita quizás no han donde ganen eso, además de estar teniendo problemas para poder ser contratados en otros lados, esto se tiene que tomar en cuenta y pensar bien las cosas antes de actuar, no dejarse deslumbrar por cantidades de dinero que solo se recibe una vez al año, pero el salario siempre esta semana tras semana", indicó.

Recordó que las condiciones de desarrollo social son en base al desarrollo Económico, ya que nadie puede llevar un sustento a su hogar si no hay un trabajo seguro, por eso de la importancia de cuidar bien esos espacios laborales con acciones positivas sin llegar a huelgas o paros en empresas como se pretende hacer.

Comentó que además la maquiladora apenas se esta recuperando desde el pasado 2008 con la crisis automotriz, después los movimientos obreros, aunado al Covid y apenas se esta viendo una ligera recuperación, por eso se requiere que haya estabilidad para evitar volver a caer.

Destacó que en este último año el sector comercio es el que más ha crecido en inversión y generación de empleo, todo esto depende de la industria maquiladora, la agricultura y la pesca, si uno de estos pilares se tambalea afecta el crecimiento en lo general.

Rodríguez Padrón indicó que es necesario que los legisladores federales trabajen en atraer inversiones para que haya más empleo y un desarrollo social favorable para toda la comunidad en lo general.