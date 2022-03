Pescan inconformidades

"Nosotros queremos estar bien, contar con nuestra documentación, pero las autoridades de Conapesca no ponen ni el más mínimo interés por agilizar los trámites, incluso creemos que ya le dieron carpetazo a cada una de nuestras solicitudes", manifestaron los inconformes.

"Tenemos temor que andando mar adentro la Marina nos intercepte y nos quiten las embarcaciones y nuestras herramientas de trabajo, todo por no traer las licencias que no nos quieren dar las autoridades de Conapesca", comentaron.

"Por ejemplo, hoy por la mañana (ayer jueves), llegamos con nuestras lanchas después de salir a pescar muy temprano y ya estaban los inspectores de Conapesca pidiéndonos los permisos y licencias; de no traer los documentos nos decomisan lo que pescamos y ponemos en riesgo todo nuestro equipo", indicaron.

Aseguraron que no es un problema actual, ya tiene años esta situación y "las autoridades federales no nos quieren regular, nosotros contamos con todos los documentos en regla, pero pese a ello no se recibe una respuesta positiva".

Afirmaron que incluso hay cierta documentación que se tiene que pedir a otras autoridades como es el caso de la Capitanía del Puerto y con ellos no hay mayor problema; se les otorgan los permisos correspondientes, pero Conapesca no, incluso no quieren extender los permisos y licencias que necesitan para trabajar.

Comentaron que pese a no contar con estas licencias, se arriesgan para poder obtener los recursos que ayudan a mantener a sus familias, ya que están cansados de insistir ante las autoridades de Conapesca para que se les otorguen los documentos en regla y puedan trabajar tranquilamente.

Agregaron que incluso están olvidados por los tres órdenes de gobierno, que "solo se acuerdan de la comunidad pesquera cuando hay elecciones; es cuando todos andan en la playa Bagdad buscando el voto".

Lo único que piden es que los dejen trabajar en regla.