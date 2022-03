Paralizada la justicia laboral

"Nos hablan de más de mil 800 expedientes que no avanzan, la junta de conciliación y arbitraje está paralizada, que el presidente no está haciendo bien su trabajo, ya son varias ocasiones que hemos hecho este llamado a la secretaria del Trabajo que está afectando a trabajadores y empresas" dijo.

"Prácticamente no hay avance en el procedimiento, si una persona va y presenta una queja, no hay personal, no hay quien le dé seguimiento, incluso hay quejas en Derechos Humanos por este tipo de trabajas, y la verdad es que es una injusticia laboral", agregó.

Manifestó que estos atrasos se deben a la falta de personal, pero también a la falta de capacidad por parre del director de la Junta de Conciliación, ya que aseguraron que esta es una problemática que lleva mucho tiempo, llamado que ya han hecho ante las autoridades estatales para que lo quiten de esta oficina.

"Es muy evidente que no eta haciendo bien su trabajo, creemos que lo más sano es que lo quite de esta oficina, o si no lo quieren despedir, pueden hacer un cambio hacia otra ciudad, pero que Matamoros no puede seguir así", concluyó.