Pandemia detona casos de obesidad

"En este tiempo en el que nos vimos en la necesidad de estar aislados, nos volvimos más sedentarios, no solamente los niños sino que todos dejamos de movernos y esto también ha contribuido al sobrepeso", dijo.

Destacó que sin duda el aislamiento fue uno de los motivos por los que muchas personas se afectaron en subir de peso, además de que los gimnasios estuvieron cerrados y no se podían hacer actividades físicas al aire libre.

"Encontramos como que a lo mejor el ok no puedes salir a jugar pero te lo compenso comprándote las papitas que te gustan o los dulces que te gustan, entonces tratamos como que de compensar unos con otros, eso afecto, al final de cuentas mayor consumo de azúcar, mayor consumo de grasas, mayor consumo de calorías y si no te mueves pues aumenta tu peso", añadió.

En consulta lo que se tiene es que llegaron a subir entre 5 y 10 kilos, en lo que fue 1 año o en otros casos durante los dos años en que llevamos de la pandemia, en los niños también dependiendo de la estatura es muy riesgo y también de la genética con la que cuenta, si es un niño en donde la familia ya cuenta con genes de obesidad o traen también antecedentes hereditarios que vienen de papas diabéticos, comentó finalmente.