Olvidan a niños en los hogares

Durante el actual periodo vacacional, la Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes ha recibido reportes diarios de menores que permanecen solos en sus casas mientras sus padres trabajan, informó Hugo Gutiérrez Treviño, titular de la dependencia.

Hay niños que hemos encontrado que están solos por descuido de la madre o el padre, o que incluso se trasladan por sí mismos a la escuela". Hugo Gutiérrez Treviño Director del DIF Matamoros.

Explicó que, aunque no se trata necesariamente de niños en situación de calle, la preocupación radica en que muchos permanecen sin supervisión adecuada, e incluso algunos son dejados al cuidado de adolescentes de entre 12 y 15 años, lo cual no es lo recomendable.

"Normalmente, durante el ciclo escolar los niños están en clase y los padres pueden salir a trabajar sin mayor problema. Pero en vacaciones, como ahora, muchas madres nos llaman para que vayamos a las casas porque necesitan dejar a sus hijos solos para poder laborar, y es ahí donde empieza la situación de riesgo", señaló.

Hugo Gutiérrez Treviño, Director del DIF Matamoros.

El procurador indicó que algunos reportes provienen de vecinos que notan que los menores están solos o jugando sin supervisión. En esos casos, personal de la Procuraduría acude al domicilio, aunque en ocasiones no se les permite el acceso. "A veces los niños se encierran o el adulto responsable no se encuentra, pero al hablar con ellos detectamos que efectivamente están solos o bajo el cuidado de alguien que no es apto", explicó.

Cuando se confirma la situación, se cita a los padres o tutores y se les canaliza junto con los menores a terapia psicológica. También se revisa si los niños están inscritos en la escuela y si asisten regularmente, ya que se ha identificado que algunos menores, incluso fuera del periodo vacacional, no acuden a clases de manera regular. "Hay niños que hemos encontrado que están solos por descuido de la madre o el padre, o que incluso se trasladan por sí mismos a la escuela, lo cual representa un riesgo", advirtió Gutiérrez Treviño.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a reportar este tipo de casos a los números de emergencia o directamente a la Procuraduría. "Recibimos al menos un reporte diario. Es importante que los vecinos sigan participando para proteger a las niñas, niños y adolescentes", puntualizó.