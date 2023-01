Saturada Oficina Fiscal

Matamoros, Tam.

La titular de la dependencia, Zoila Rodríguez Rangel exhortó a los ciudadanos a tener un poco de paciencia, considerando que cada día acuden a preguntar si sus placas ya están en el sistema, pero va un poco lento, principalmente del módulo del Mundo Nuevo, pero todas van a salir.

Comentó que no hay un límite para sacar las placas, la población que ya realizó su trámite tiene que tener paciencia, van a poder obtener sus láminas, esto sin importar el tiempo que tengan que esperar.

"Los trámites en los módulos del Repuve se han saturado, por consecuencia en la Oficina Fiscal también, pero, poco a poco vamos sacando el trabajo, solo estamos pidiendo un poco de paciencia en lo que suben al sistema los datos y de esta manera poder tener acceso a estas placas", dijo.

Agregó que no hay una fecha límite para que puedan solicitar las mismas, en este sentido, no se ha recibido ninguna instrucción, por eso, hay que saber esperar un poco más de tiempo y hacer la cita, no es necesario venir de manera diaria como muchos lo hacen.