Poco turismo en Matamoros

La ocupación hotelera en Matamoros se mantiene en un promedio del 50%, impulsada principalmente por visitantes que acuden por trámites consulares, turismo médico o negocios, pero no por actividades recreativas. Así lo señaló Gerardo Rodríguez Puente, presidente de la Asociación de Hoteles, quien reconoció que la llegada de turistas de playa ha sido mínima en esta temporada.

"No hemos tenido buenos resultados en turismo vacacional. La gente no está viniendo a la playa y eso se debe, principalmente, a la falta de promoción del destino", declaró Rodríguez Puente. Comparó que otras ciudades del estado, como Tampico y Madero, registraron mejores cifras gracias a campañas agresivas de difusión por parte del gobierno estatal.

El líder hotelero consideró que, además de la escasa promoción, la infraestructura deficiente en la playa Bagdad sigue siendo una barrera para atraer visitantes. Señaló problemas recurrentes como falta de energía eléctrica y suministro de agua potable, lo que impide la inversión turística y genera un "círculo vicioso".

"No se puede abrir un hotel en la playa si no tiene capacidad eléctrica ni de agua. Promover sin cumplir con la infraestructura básica no funciona", advirtió.

Rodríguez Puente planteó que la solución podría ser la intervención del gobierno federal y estatal para desarrollar un complejo turístico integral en la playa, que garantice servicios básicos y permita atraer inversión privada.

Mientras tanto, la Asociación de Hoteles continuará enfocada en atender a los visitantes que llegan por motivos de trabajo, trámites o salud, pero insistió en que el verdadero potencial turístico de Matamoros solo podrá aprovecharse con una estrategia de promoción acompañada de obras de infraestructura.