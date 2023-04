Impone directora la compra de uniformes

Padres de familia de la escuela primaria Josefina Menchaca, no están de acuerdo con cambio de uniforme.

"Hay padres de familia que acababan de comprar los actuales, unos porque ya van a salir y los quieren presentables para su graduación, otros porque ya no les quedaba, imagínese ahora volver a pagar y son precios que prácticamente son el doble de los actuales no es justo", dijo.

"Además no nos han enseñado el nuevo diseño, no nos están tomando en cuenta para nada, ya nos han hecho lo mismo en otras ocasiones y los uniformes son de pésima calidad, ya basta no queremos más imposiciones", indicó.

"Hay otras necesidades en estos momentos en la escuela como para andar pensando en hacer que los alumnos se vean como los de una escuela particular, somos escuela pública y por eso estamos aquí, porque no podemos pagar una privada" refirió.

MOLESTIA

Los padres de familia se mostraron molestos ante esta nueva imposición, por lo que el próximo martes habrán de sostener una reunión en una junta general en donde votaran para decidir si se cambia o no el uniforme.

Los padres de familia argumentaron que además los precios son prácticamente el doble que se paga normalmente, no es justo pagar casi 400 por una playera y por las niñas 800, consideraron que no es justo.

Manifestaron que además hay padres de familia que tienen más de dos hijos en la escuela, no es necesario el cambio de uniforme, no están en colegio particular para estar cambiando.

Aseguraron que el próximo martes se estarán reuniendo en una asamblea general para definir en base a votación si se da o no este cambio de uniforme.