Niegan acceso a alumnos del Cobat Matamoros por incumplir corte de cabello

Alrededor de 50 alumnos del Cobat 02 se quedaron fuera por algunas horas debido a que no contaban con un corte de cabello de acuerdo con el reglamento de este plantel educativo.

Los mismos alumnos denunciaron lo anterior a través de las redes sociales, sin embargo, las autoridades educativas dieron a conocer que si se les permitió el acceso luego de que se comprometieron a cumplir con el reglamento que se firmó en su momento al ingresar a esta escuela.

El director de la institución, Guadalupe Gallardo, señaló que estos asuntos son muy recurrentes, en donde en ocasiones los alumnos no respetan el reglamento que ellos firman, considerando que en su mayoría son de segundo o cuarto semestre, ellos ya tienen conocimiento de que se tiene que cumplir con alumno.

"Ellos argumentan que no los dejamos entrar, eso no es cierto, nosotros les decimos vez y córtate el cabello y regresas, o vez por tus zapatos cuando no cumplen con el uniforme completo", dijo.