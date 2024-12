Por el consumo de alcohol: Aumentarán multas

Por: Miguel Jiménez

Diciembre 18, 2024 -

Debido que siguen los accidentes a consecuencia del consumo del alcohol, las autoridades municipales ya tienen contemplado trabajar en la propuesta para incrementar el costo de las multas por este concepto y manejar en estado inconveniente.

El presidente municipal, Alberto Granados Fávila, destacó que, lamentablemente, hay mucha gente "terca", por lo que no queda otra que pegarles en donde les duele, esto es en el "bolsillo", sólo así se espera disminuir el número de accidentes viales, en donde se da esta combinación del volante y el alcohol.

"¿Qué es lo que le duele a la gente?, pues el bolsillo; no es que el presidente esté buscando la manera de cómo fregarnos como matamorenses, no; tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra gente, y si no queremos entender que tenemos una responsabilidad vial, entonces estaremos actuando de esta manera", dijo.

"No vamos a bajar la guardia, al final, si algunos no quieren ser responsables, nosotros como gobierno si lo haremos; también por el resguardo de las personas que van transitando en la vía pública. Por eso, estos operativos, por lo pronto, serán permanentes y sí habrá multas para quienes no respeten dichas indicaciones", afirmó.

"La gente no entiende, la gente no tiene esta cultura, la responsabilidad, se les hace muy fácil que al salir de una fiesta toman el volante en un estado inconveniente, y no vamos a bajar la guardia con los operativos antialcoho, van todos los días y se van a estar aplicando multas conforme a la ley", agregó.

Manifestó que esta propuesta de aumentar la cantidad de las multas por este concepto se presentará para el paquete que tienen que ver con el 2026, tomando en cuenta que para el 2025 ya no hay tiempo para modificar; por lo que solo intensificarán los operativos para prevenir accidentes viales en la ciudad.