Lamenta Diócesis muerte del Papa

La muerte del Papa es un mensaje de Dios muy especial, Juan Pablo Segundo falleció el segundo domingo de pascua, ahora el Papa Francisco es llamado a la presencia de Dios el lunes primero de pascua, lo que representa una señal que hay que saber leer, comentó el Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa. Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

"De esta manera nos recuerda que somos peregrinos, pero que la vida no termina, que solamente transforma, que cuando culminamos nuestro caminar hay algo más, infinitamente más grande de lo que podemos pensar, por lo que nos queda en el corazón mucha gratitud, por el Papa que nos regaló", dijo.

Destacó que fue un Papa diferente, muy simpático, en donde tuvo la oportunidad de convivir con el y tener experiencias agradables, muy bromista.

"En aquella ocasión que me toco conocerlo, les comparto cuando me presente que era el secretario general, me sonrió y me dijo, mira, tan pequeño y con tanto poder, el era así, muy bromista", dijo.

Comentó que era un Papa muy sencillo, quien se prestaba para dialogar, para intercambiar opiniones, además de que la presencia era muy agradable para todos.

Resaltó que durante su visita a México tuvo la oportunidad de estar en todo momento viajando en los aviones, participar en las eucaristías, fue una experiencia muy bonita al ver su entrega y generosidad, una sensibilidad para con la gente de verdad impresionante.

"Dios nos regalo un gran Papa, lo que nos deja en el corazón es mucha gratitud., que nos haya permitido todavía hasta ayer (domingo), hasta luego, ya que con todo y que su condición física era muy frágil, lo vimos aparecer una vez más en el balcón central de la basílica de San Pedro impartiendo la bendición orbe y luego hacer un recorrido en el papamóvil por toda la plaza de San Pedro, no estaba diciendo hasta luego", indicó.

Lira Rugarcía indicó que la Diócesis esta de luto, pero todo el mundo en lo general, por lo que habrá que esperar los tiempos, por lo pronto estaremos elevando las oraciones para el Papa en cada una de las mismas de la Diócesis.