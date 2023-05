Amagan con tomar oficinas de la CFE

"Nosotros tenemos sin luz prácticamente una semana, pero ya teníamos problemas con el poste que se nos cayó, hay pruebas de los reportes que venimos haciendo desde hace tres meses en donde estábamos pidiendo la intervención de la CFE para que lo cambiaran, nunca fueron"

"Ahora con los vientos de hace una semana el poste se cayó y nos dejó sin luz, desde entonces no nos han atendido, por eso vinimos a presionar buscando una pronta solución a este problema que tenemos", argumentaron.

SE COMPROMETEN

Fueron recibidos por las autoridades de la CFE, que se comprometieron a que lo más pronto posible iban a llevarles el servicio, argumentando que no son los únicos que tienen estos problemas pues sigue habiendo colonias sin electricidad.

"Es cierto que restablecieron el servicio en aquellas zonas donde hay cerca los centros de salud u hospitales privados, pero nosotros también tenemos necesidad de tener luz, es por eso que estamos aquí exigiéndoles que nos hagan caso", comentaron.

"Si para el amanecer de este viernes no tenemos luz, vamos a venir a tomar las instalaciones, no vamos a dejar salir las unidades, no es justo que nosotros desde meses atrás denunciamos el mal estado en que estaba el poste y nunca fueron atender el llamado.

"Ahora por eso estamos así sin luz y si no nos cumplen, nosotros sí vamos a cumplir, vamos a tomar la CFE", advirtieron los quejosos.