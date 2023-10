Denuncia migrante que lo discriminan

Matamoros, Tam.- El migrante hondureño Víctor Manuel Baraona denunció discriminación en el albergue Dr. Alfredo Pumarejo en donde lo tienen durmiendo afuera desde hace siete días e incluso ni al baño lo dejan pasar.

“Yo ya tengo mi cita para el 14 de este mes, incluso tengo visa mexicana y toda mi documentación al corriente, pedí refugio, pero no me han dado, me tienen viviendo afuera”, dijo.

Destacó que en días pasados le regalaron una carpa que es en donde está durmiendo, mientras que tiene que buscar en donde ir hacer sus necesidades fisiológicas, ni donde bañarse ni nada.

"Yo veo cómo llegan los haitianos y como ellos traen dinero pasan inmediatamente, los venezolanos tienen conocidos adentro y los pasan, quienes llegamos solos no nos atienden, nos tienen afuera", indicó.





LE PARECE TRATO INJUSTO

Comentó que no es justo que haya este trato, ya que el albergue es para todos, no solo para quienes tienen recursos o amistades adentro del albergue.

“A mi me han dicho que porque vengo solo, se les esta dando prioridad a las parejas con hijos, pero yo eh visto que hombres que llegan solos y los dejan entrar simplemente porque tienen conocidos adentro o la verdad no se si haya que pagar para poder ingresar”, dijo.

“Afortunadamente yo cuento con papeles vigentes de este país, logre obtener mis documentos, solo estoy esperando el día de mi cita, no traigo muchos recursos como para irme a un cuarto o a un hotel, es por eso que pedí el apoyo, pero no me lo dan, siento que esto es discriminación por venir de Honduras”, indicó.

Resaltó que incluso ha pedido el sanitario, también se lo han negado, por lo que tiene que ir a buscar en donde tiene que pagar para hacer de sus necesidades fisiológicas, “no me puedo arriesgar hacer del baño en la calle, me agarra la policía y pierdo todo”, afirmó.

“A mí me regalaron una pequeña carpa o casa de campaña como le dicen aquí, yo la tenía enfrente y me la movieron, porque ellos los del albergue no quieren que se den cuenta que no nos dejan entrar, ya tengo siete días viviendo aquí afuera y les repito, ni al baño me dejan entrar”, concluyó.