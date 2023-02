Marchan en Matamoros en contra del ´Plan B´

CONCENTRACIÓN

La concentración fue a temprana hora en la plaza principal, en donde la comunidad fue llegando poco a poco hasta que se junto un número considerable de personas para iniciar a marchar.

Tomaron la calle Morelos hasta llegar a la Dos para subir hacia el norte y llegar a las instalaciones del INE en donde se postraron afuera del mismo gritando "el INE se respeta, el INE no se toca".

En las afueras del instituto, el ex líder del Partido Acción Nacional, Francisco Elizondo Salazar tomó la palabra, en donde dijo que se está viendo a un gobierno Federal que quiere pisotear la democracia, que quiere acabar con el INE y el mandato popular.

Así mismo llevaban cartulinas en donde la comunidad expresaba, "mi voto no se toca", "no al plan B", "el INE no se toca", además de gritar dichas consignas al momento de estar frente de las instalaciones.

Elizondo Salazar aseguró que no se trata de partidos, sino, de que todo el país se una para evitar que se acabe la democracia en México, que es lo que se está buscando por parte del actual gobierno Federal.

Fue una hora aproximadamente la que estuvo concentrada estas personas desde la plaza hasta el INE, en donde al momento de concluir dicho posicionamiento, cantaron el himno nacional y finalizaron alzando la voz "López ya se va".