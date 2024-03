Rezago en vacunación infantil

"Ahorita, con la veda electoral no podemos andar como tal en las calles, pero una vez pasando esta temporada vamos a empezar nuevamente a salir a las calles, a invitar a la población casa por casa a vacunarse". Gilma Alcocer Cortés, titular de la Tercera Jurisdicción Sanitaria

Matamoros, Tam.- Autoridades de Salud aseguran que existe un rezago del 40 por ciento en cuanto a cumplir con el esquema de vacunación entre la comunidad infantil de 5 años, por lo que están haciendo un exhorto a los padres de familia para que lleven a sus hijos a recibir sus dosis que les hagan falta.

La titular de la Tercera Jurisdicción Sanitaria, Gilma Alcocer Cortés, señaló que Matamoros cuenta con medio centenar de centros funcionales abiertos y a disposición de la población para que lleven a sus hijos y cumplan con su esquema de vacunación.

"Hemos estado haciendo un esfuerzo importante para llevar estas vacunas. Todos los días sale una ruta y reparte para que haya en todo Matamoros, sin embargo, si de repente, por alguna situación, en algún Centro de Salud no cuenta con la vacuna, en la Jurisdicción, en la calle Sexta y Nafarrete tenemos vacunas ahorita de todas", dijo.

"Estamos haciendo una invitación a los padres de familia que sean responsables con sus hijos, que los lleven a vacunarse; tenemos un rezago de muchos niños que aún nos falta por completar sus esquemas; si ya se les pasó a lo mejor una vacuna, la del año, la de los dos meses, etcétera, que se les haya pasado, bueno, siempre hay manera de recuperar ese esquema de vacunación", indicó.

Resaltó que la Jurisdicción está abierta todos los días, sábado y domingo, también de 8 de la mañana a 7 de la noche.

Recordó que, en ocasiones, se llevan a cabo acciones en las primarias para poder encontrar a estos pequeños que tienen incompleto su esquema de vacunación, ya que se batalla para que los padres de familia los lleven a los Centros de Salud.

"Ahorita, con la veda electoral no podemos andar como tal en las calles, pero una vez pasando esta temporada vamos a empezar nuevamente salir a las calles, a invitar a la población casa por casa a vacunarse.

Pero sí quiero generar esto con los padres de familia, que los lleven, el niño no va a ir solo; si no los llevan ustedes, el niño no va a ir a vacunarse. No tengan miedo, no los vamos a regañar... se va a completar el esquema del niño y ponerlo al corriente", dijo.