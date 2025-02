PIDEN DENUNCIAR MALTRATO ANIMAL

24 de febrero de 2025. El presidente municipal de Matamoros, Beto Granados, hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato animal, enfatizando que esta práctica no es un simple descuido, sino un acto de crueldad que no debe ser tolerado.

"No podemos quedarnos callados ante el maltrato animal. Es crueldad, no un descuido. No denunciar es permitir que siga ocurriendo", expresó el alcalde.

Para realizar denuncias, la población puede comunicarse al teléfono 8688 10-80-00, extensión 53220.