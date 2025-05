Mujer de 78 años enfrenta multa de 98 mil pesos por CFE en Matamoros

Matamoros, Tam.- La señora María Ventura Rodríguez Rodríguez, de 78 años de edad, enfrenta una difícil situación tras recibir una multa por más de 98 mil pesos impuesta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusada de haber manipulado el medidor de su domicilio. Ella, sin embargo, rechaza la acusación y asegura que jamás ha cometido ninguna falta.

Según relató, la sanción deriva de una supuesta alteración en uno de los candados internos del medidor, sin embargo, ella niega haberlo tocado. Afirma que poco antes de ser notificada, un trabajador de la CFE acudió a su domicilio a "limpiar" el equipo, sin previo aviso ni explicación alguna.

Ante la confusión, la señora María pidió apoyo a su hija Vanessa, quien acudió a las oficinas de la CFE ubicadas en el fraccionamiento Quinta Real para solicitar más información. Pero lejos de recibir ayuda, se topó con una respuesta firme por parte del personal, quienes señalaron que no se acepta ninguna justificación en estos casos, al tratarse de una infracción considerada grave.

La principal acusación de la CFE es que el medidor no contaba con el candado de seguridad que impide manipulaciones, aunque los técnicos no encontraron ningún aparato externo ni evidencia de robo de energía, como suelen ser los llamados "diablitos".

Además, la comisión le atribuye a la señora cinco años de supuesto consumo alterado, con base en una reducción drástica en el monto de sus recibos desde 2019. Sin embargo, la mujer explica que en aquel entonces vivían con ella su hijo, su nuera y cinco nietos, por lo que el gasto era mayor. Al quedar sola, su consumo bajó considerablemente, lo que coincide con los registros de pago.

"Estoy sola, soy viuda, y mis hijos me ayudan como pueden. Vivo de la pensión que me da la doctora Claudia Sheinbaum. Nunca me han cortado la luz y siempre he pagado mis recibos puntualmente", expresó con tristeza.

La señora María habita una casa amplia, construida para albergar a su familia cuando era joven. Ahora, vive sola y sin los recursos para enfrentar una multa de tal magnitud, lo que ha generado preocupación entre sus vecinos y allegados, quienes califican la situación como injusta y desproporcionada.