Piden maestros poner fin a este problema desde arriba y evitar seguir perdiendo clases

Matamoros, Tam.-"No se puede estar sosteniendo a una persona a capa y espada, tú estás viendo que no te funciona, si existe algún compromiso por la campaña, llévalo a otra parte", dijo Raúl Moreno Valadez enlace de secundarias generales y técnicas de la coordinación del SNTE, refiriéndose a la secretaría de Educación Lucia Aimé quien sigue al frente de esta dependencia pese a la demanda de los maestros de no seguir trabajando con ella.

Destacó que los maestros están dispuestos a regresar a clases lo más pronto posible, siempre y cuando se cumplan con las peticiones que se están haciendo por parte del magisterio, esto en base al respeto de ambos lados.

Manifestó que toda lucha tiene sacrificio, en estos momentos los compañeros están teniendo turnos de hasta 12 horas, lo que implica una mayor actividad que estar en clases, lo que se está buscando es llegar a los mejores acuerdos para regresar a las aulas conformes.

"Hablan de que porque estamos en paro estamos afectando a la niñez, todas las luchas afectan, lo vivimos con los obreros, tuvieron que llegar a tomar las maquiladoras, hacer un paro, a ser amedrentados y algunos hasta golpeados, tuvieron que pasar por esto para que les pudieran reconocer algo que se encuentra documento en su contrato laboral, es el mismo caso del magisterio, no nos están ayudando en nada, nosotros no queremos hacerle daño a nadie", afirmó.

Aseguró que el sentir de todos los compañeros en estos momentos es que se resuelva, pero si la obcecación del señor gobernador, en donde no se esta viendo los errores que se vienen cometiendo en este sentido.

"Yo creo que si uno se da cuenta que el problema es uno, es mejor alejarse, porque quedarse y seguir afectando a todos, como seres humanos, lo vemos en la casa, si hay una discusión entre parejas hay momento en donde uno se da cuenta que esta cometiendo un error y es mejor alejarse y evitar más afectaciones como lo que estamos viendo", dijo.

Recordó que hay en muchos estados hay situaciones similares y e donde los funcionarios se tienen que ir debido a que no están cumpliendo con su deber, es por eso que se esta pidiendo que ya basta, no se puede estar sosteniendo a una persona que no cumple con su cargo.