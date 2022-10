Venezolanos toman puente internacional

Continuaron con su recorrido hasta llegar al Puente Nuevo Internacional hasta llegar a las inmediaciones, en donde las autoridades norteamericanas ya tenían cerrados los portones para evitar el ingreso a territorio norteamericano.

Los migrantes manifestaron que ellos habían entrado a los Estados Unidos de manera legal antes del decreto que se basa en el artículo 42, dado a conocer por la administración del anterior presidente de aquel país Donald Trump, manteniéndose vigente lo que permite la expulsión de esta comunidad.

Al considerar que se estaban violando sus derechos, es que tomaron la decisión de manifestarse de esta manera, marchando por las principales avenidas de Matamoros hasta llegar al Puente Nuevo, en donde se mantuvieron por más de 4 horas hasta que fueron invitados a retirarse por parte de las autoridades migratorias.

Los venezolanos se quedaron en las inmediaciones del puente, sobre la reja algunos se recargaron y cruzaron las cadenas entre las rendijas para manifestar su inconformidad de su deportación de la cual fueron sujetos.

En el camino, en lo que subían al cruce internacional, entonaron el himno nacional de Venezuela, de esa manera llegaron a este puente.

Ya ahí se mantuvieron por más de 4 horas esperando una respuesta por parte de las autoridades migratorias de ambos lados de la frontera.

No fue hasta cerca de las 2 de la tarde, cuando autoridades del Instituto Nacional de Migración llegaron a dialogar y con ello llegar a un acuerdo, por lo que los venezolanos se retiraron del lugar para después proceder a abrir el puente.

Con las manos pintadas en blanco y encadenados, la comunidad migrante de Venezuela marcharon por las calles.

DESESPERADOS

Con lagrimas en sus ojos, lleno de desesperación, Evir Albeinis Chiquito Soto narró lo que estaba pasando al estar en esta situación, en donde incluso, no sabía nada de su esposa, con ella llego a Estados Unidos, pero ahora que lo deportaron ya no sabe nada de ella.

"Ya teníamos cinco días prácticamente detenidos en Estados Unidos, no nos decían nada, solo nos llevaban de un lugar a otro, no nos daban de comer, cuando mucho nos dieron una manzana por día, no se que hacer, mi familia también esta desesperada, ahora ya no se que hacer, no puedo regresar a mi país", dijo.

"Tampoco se donde esta mi esposa, esa es la desesperación que tengo, no se si esta en Estados Unidos o en México, mis hijos se quedaron en Venezuela, es una desesperación, una tristeza", comentó.

Destacó que hizo grandes sacrificios para poder llegar a los Estados Unidos, pidió dinero prestado, todo lo que hice es para tener una mejor vida y ahora no se como le voy hacer si ya no tenemos nada.

"A mi madre le hace falta dinero para sus medicamentos, para eso vine a trabajar acá, para tener una mejor vida y poderle dar lo que necesita, pero mira como estamos ahora", indicó.

INTERVIENE EL INM

El director del Instituto Nacional de Migración, Segismundo Martínez llegó hasta las inmediaciones del Puente Nuevo, en donde primero entabló comunicación con las autoridades de Estados Unidos, para después dialogar con los representantes de esta comunidad venezolana.

Destacó que en estos casos, primero es el dialogo, más allá del uso de la fuerza pública, es una situación que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos lo que ha generado esta incertidumbre", dijo.

"México siempre esta en apoyo para que ellos puedan solicitar refugio y conseguir trabajo, si quieren quedarse en México les abre las puertas, la solicitud de refugio puede ser en cualquier momento", aclaró.

Destacó que a ellos les hicieron de conocimiento desde el pasado jueves cuando fueron deportados, por lo que se concedieron algunos apoyos para sus albergues en la ciudad, incluyendo el Centro Integrador del Migrante en donde se desconoce por cuantos días podrán estar ahí.

Lamentó que por este tipo acciones se haya cerrado el puente y prácticamente se paraliza parte de la movilidad que existe entre Estados Unidos y México por este cruce fronterizo.

No fue hasta minutos antes de las 2 de la tarde cuanto los venezolanos decidieron retirarse luego de haber sostenido un dialogo con las autoridades del INM.

Autoridades del Instituto Nacional de Migración dialogaron con autoridades norteamericanas para la reapertura del puente.

COMUNICADO DE EUA

*Mientras tanto las autoridades de Estados Unidos a través de un comunicado dieron a conocer lo siguiente:

*Éste es un importante mensaje del gobierno de los Estados Unidos para migrantes de Venezuela.

*Aquellos venezolanos que vengan a la frontera con Estados Unidos serán regresados a México. No se les permitirá ingresar. Ya está funcionando un nuevo proceso que les permite hacer una solicitud por internet para viajar por avión a los Estados Unidos desde donde se encuentran. Esa es la ÚNICA manera de entrar.

*Sigan el nuevo proceso. No vengan a la frontera con Estados Unidos. Serán regresados a México. Y si entran de manera irregular a los Estados Unidos, a México o a Panamá, no podrán participar en este nuevo programa libre de peligro. No se arriesguen. No se lancen al peligroso viaje, nada más para que los envíen de regreso.

* Quédense donde están, conserven su pasaporte en buen estado, y visiten uscis.gov/es/venezuela para obtener más información sobre cómo pueden entrar de manera legal a los Estados Unidos mediante este nuevo programa.