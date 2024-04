Empresarios de Matamoros reclaman no más diputados ´levanta dedos´

Tiene que haber diferentes opiniones en las Cámaras, tanto alta como baja; no puede quedar en manos de una sola persona en el país, tiene que haber candidatos y legisladores que no voten en bloque, que sean maduros al momento de votar una iniciativa". Miguel Ángel Tello Romero, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste

Empresarios y comerciantes de esta ciudad piden que haya gente responsable y madura en la Cámara de Diputados, "Ya estamos cansados de los levanta dedos", manifestó Miguel Ángel Tello Romero.

El presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), comentó que ya no se puede tener gente que sólo se vaya en bloque a votar sin tener conocimiento de lo que se está apoyando.

"Necesitamos que haya consulta con la ciudadanía, que haya madurez, que haya equilibrio para que la votación que se genere cuando haya alguna iniciativa se vote de manera consciente y con responsabilidad y no porque reciben una indicación", dijo."Tiene que haber división de poderes. Los actuales gobernantes buscan tener todo el poder y eso no se puede permitir, tiene que haber diferentes opiniones en las Cámaras, tanto alta como baja; no puede quedar en manos de una sola persona en el país, tiene que haber candidatos y legisladores que no voten en bloque, que sean maduros al momento de votar una iniciativa", indicó.

Aseguró que los empresarios ya están cansados de los "levanta dedos", que sin saber qué iniciativa se propuso y su análisis a fondo se van como "borreguitos" hacia un lado emitiendo su opinión en bloque, y eso no debe permitirse.

Tello Romero agregó que es necesario que ahora los candidatos en verdad consideren a la comunidad y una vez que lleguen a sus cargos federales, principalmente, presenten ese equilibrio que requiere el país.