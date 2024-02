Defiende legislador carreteras de cuota

"En el caso de Tamaulipas, se ve con agrado que se le pudiera dar mayor flujo de Victoria hacia Monterrey, y otro que pudiera ser viable es de la capital al sur de Tamaulipas, es en donde pudieran crearse estas carreteras de cuota en beneficio del tráfico de mercancías". Isidro Vargas Fernández, diputado local por Morena

Matamoros, Tam.- "Tamaulipas seguirá teniendo carreteras libres; las de cuota simplemente se construyen de manera paralela para poder agilizar el tráfico de mercancías, principalmente; por lo que los tamaulipecos seguirán teniendo libre tránsito", afirmó Isidro Vargas Fernández, diputado local por Morena.

LICITACIONES

En días recientes se dio a conocer que serán construidas carreteras de cuota en todo el estado y se están corriendo las licitaciones para los proyectos de inversión.

Recordó que, como lo marca la Constitución, paralelamente a la construcción de esta infraestructura debe quedar una carretera libre, que será el caso en cuanto a la creación de las mismas en territorio nacional.

Destacó que en Tamaulipas sólo existen dos carreteras con cuotas: la de Reynosa y en la Ribereña, a diferencia del vecino estado de Nuevo León, en donde existen de 8 a 10 casetas, derivado a que se han concesionado las mismas.

Manifestó que "En el caso de Tamaulipas se ve con agrado que se le pudiera dar mayor flujo de Victoria hacia Monterrey, y otro que pudiera ser viable es de la capital al sur de Tamaulipas, es en donde pudieran crearse estas carreteras de cuota en beneficio del tráfico de mercancías".

El legislador comentó que, por el momento, al Congreso no ha llegado este tema, sólo se tiene conocimiento de lo antes mencionado, "Pero no quiere decir que ahora se tendrá que pagar cuotas para dirigirse de un municipio a otro, no; son simplemente vías rápidas que estarán a disposición de quienes deseen utilizarlas", reiteró.

Comentó que al crear estas carreteras de cuota es para darle más agilidad al transporte de mercancía y usuarios que buscan llegar de una manera más rápida a los diferentes destinos que tiene el estado.