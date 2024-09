Blindan Matamoros por visita de AMLO

Desde las cero horas de este sábado el puente Nuevo Internacional fue cerrado para los automovilistas y peatones, esto como parte de los protocolos de seguridad ante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien después del mediodía este lunes llegará a Matamoros.

Las autoridades federales mediante un comunicado que fue colocado en diferentes puntos dentro de las instalaciones de este cruce fronterizo, informaron a los usuarios que desde este sábado y hasta el próximo martes estará cerrado.

La visita de López Obrador se espera para el lunes después del mediodía, en donde estará llevando a cabo la develación del busto del revolucionario matamorense, Catarino Erasmo Garza, mismo que fue ubicado en la plaza en el acceso a este cruce fronterizo.

MIGRANTES SI PODRÁN PASAR

La comunidad migrante que tiene cita para cruzar a los Estados Unidos a partir de este sábado y hasta el próximo miércoles, seguirán siendo atendidos por el puente Nuevo Internacional, esto pese a que estará cerrado para el resto de los usuarios.

La presidenta de la Asociación Ayudándoles a Triunfar, Gladys Cañas Aguilar comentó que esta población seguirá pasando este fin de semana de manera normal, no así a partir del 23 de septiembre cuando cambian las reglas para esta comunidad que ahora su cruce lo harán por el Puente Viejo.

Explicó que debido a ciertas adecuaciones que se le estarán haciendo al cruce internacional como parte de su remodelación, es que se decidió que la población migrante este siendo atendida por el Viejo, a donde ahora la aplicación los esta mandando al momento de que solicitan su cita.

"Por el puente Nuevo solo estarán siendo atendidos los menores no acompañados, ellos tienen derecho a pasar incluso sin cita, considerando que no son mayores de edad y no tienen compañía alguna, hablamos de los jóvenes menores de 17 años", dijo.

De esta manera a partir del 23 de septiembre, los migrantes estarán cruzando los Estados Unidos mediante un cita por el Puente Viejo, que será la nueva sede para la atención a esta población que llega de diferentes nacionalidades.

Los migrantes si podrán cruzar estos días, pero a partir del 23 de septiembre pasarán por el Puente Viejo.