Busca haitiano jugar en primera

Matamoros, Tam.

A diferencia de otras personas que vienen de Haití o Venezuela, para Holby de 25 años de origen haitiano el no tiene en su mente el sueño americano al llegar a Matamoros para cruzar a los Estados Unidos, sino, que busca tener éxito en lo que a él le gusta, que es tocar la guitarra y cantar, o jugar futbol con un club profesional.

Al ir caminando por la plaza y voltear a ver hacia arriba del quisco al escuchar una persona cantar, la sorpresa fue mayor al ver que era un joven de nacionalidad haitiana y estaba interpretando melodías en español.

Al subir hasta donde estaba el, afirmó que su sueño es convertirse en futbolista, incluso, en una semana que tiene en esta localidad, ya tuvo su primera prueba con un equipo profesional que juega en la segunda división de la Federación Mexicana de Fútbol

"Ya tuve una prueba, todo parece indicar que si me pudieran contratar, pero tendría que esperar por lo menos un mes y medio, es mucho tiempo, sobre todo, porque no tengo un trabajo fijo y un lugar en donde vivir", dijo.

"Yo viví cuatro años en Chile, allá fue donde yo aprendí hablar español, no tenía a nadie que me ayudará a entender este idioma, por eso es que aprendí, allá también cantaba y jugaba con equipos que no eran profesionales, pero nos pagaban algo de dinero", comentó.

"He pasado por muchos países, ya que para salir de Haití hay que pasar por un sinnúmero de nacionalidades como Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y después a México, viaje en barco, caminando, como pudiera, pero fue un largo viaje para poder llegar hasta acá", dijo.

"Yo tengo el sueño de jugar profesionalmente, pero, si no se da me puedo dedicar también a la música, yo tener un sueño claro de llegar a los Estados Unidos no, mis sueños es el fútbol y ser cantante, creo que tengo talento para ello", manifestó.

"El domingo estuve cantando un poco en quiosco y de pronto voltee hacia abajo y ya tenía público, todos me aplaudían, me ayudaron con algo económico, también hubo invitaciones a comer y todo eso, la gente de Matamoros es muy buena", comentó.

Holby viajó solo, sus padres se quedaron en Haití, mientras que algunos de sus hermanos están en Estados Unidos, quieren que llegue allá, pero hay otras prioridades en estos momentos como es el jugar fútbol o ser cantante.