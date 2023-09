Denuncian abusos en programa "Jóvenes Construyendo el Futuro"

La comunidad juvenil denunció un abuso o "corrupción" que se viene dando hacia el interior del programa de "Jóvenes Construyendo el Futuro", quienes al momento de recibir sus tarjetas para cobrar el beneficio que les ofrece el gobierno Federal, son condicionados para estar dentro del mismo, lo que consiste en entregar sus plásticos bancarios y solo recibir 2 mil pesos por mes, mientras que lo que les corresponde es 6 mil 310 pesos.

Los jóvenes afectados y que guardaron su anonimato para evitar represalias en su contra, comentaron que una vez que los dieron de alta, les dijeron que tenían que entregar sus tarjetas y el nip de las mismas, quienes no accedieran se les cancelaría.

"A mi me pidieron la tarjeta que la entregará el pasado miércoles, de lo contrario me darían de baja, por lo que no lo hice y este jueves ya mi tarjeta bancaria había sido bloqueada porque me la había entregado", dijo una persona de las afectadas.