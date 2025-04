En la zona centro de Matamoros: Mantienen tránsitos el aseguramiento de autos

Por lo menos, tres autos por día son retirados con grúa en la zona centro de la ciudad, esto al no respetar los señalamientos de no estacionarse, además de que algunos automovilistas llegan a pararse en las esquinas en un espacio no permitido.

El director de Tránsito local, José Luis García Castillo comentó se está actuando en contra de los ciudadanos que no respetan los espacios en donde no se pueden estacionar, además de retirar aquellos obstáculos que colocan algunos vecinos o comerciantes para separar lugar; esto también está prohibido.

Indicó que no se pueden separar lugres con objetos que colocan frente a sus vivienda o comercios, ya que la vía pública es libre y, como consecuencia, se tiene que respetar y que haya lugar para que los automovilistas se estacionen sin que ellos violen las leyes de vialidad.

Así mismo indicó que luego de que los elementos de Tránsito local fueran dotados de cámaras de video, los ciudadanos ya respetan más los reglamentos de vialidad, al grado que el número de infracciones ha ido a la baja, de acuerdo a las estadísticas de la misma corporación.

Resaltó que en las infracciones que llegan a presentarse, los mismos ciudadanos saben que cometieron un error, no existe alegato alguno, además de que ya saben que todo está siendo grabado.

"No les puedo dar la cantidad exacta del número de infracciones en estos momentos, pero sí es menos, sí ha disminuido considerablemente, ya hay más conciencia por parte de la comunidad", dijo.

Agregó que es necesario que la comunidad siga respetando los reglamentos de vialidad para evitar que haya sanciones como ha sucedido en algunos casos.