Aumentan un 50% trámites de actas

Con el inicio del nuevo ciclo escolar, la demanda de actas de nacimiento en las oficialías del Registro Civil de Matamoros se ha incrementado hasta en un 50%, informó la oficial cuarto, Lic. Alejandra Monzón Casares.

Explicó que durante las últimas semanas, especialmente desde finales de julio y principios de agosto, las actas de nacimiento se han convertido en el trámite más solicitado por los padres de familia, principalmente para niños de educación primaria.

"Normalmente expedimos alrededor de 60 actas diarias, pero en estos días hemos llegado a tramitar hasta 200", señaló Monzón Casares, quien añadió que la cifra ya comienza a descender con el arranque de clases.

Las actas pueden obtenerse directamente en las oficialías o en los cajeros automáticos instalados en la Presidencia Municipal y la Oficialía Primera. En el caso de que el documento no aparezca o no esté certificado, los ciudadanos deben acudir personalmente al Registro Civil para su actualización.

El costo de las actas de nacimiento en Tamaulipas es de $114 pesos para las emitidas dentro del estado y de $340 pesos para las de otras entidades federativas.