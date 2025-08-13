Apagan huelga

Después de casi dos semanas de paro laboral, el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (SJOIIM) y las empresas Grupo Collado y FABSERVMEX alcanzaron un acuerdo que puso fin al conflicto laboral, beneficiando a cerca de 250 trabajadores.

El convenio contempla un aumento global del 9.5%, distribuido en 8.65% directo al tabulador y 1% en un bono de pago único. Este resultado fue producto de negociaciones en las que participaron activamente los trabajadores a través de su pliego petitorio.

La huelga inició el miércoles 30 de julio a las 14:00 horas y concluyó el lunes 11 de agosto a las 22:17 horas, con la firma de los acuerdos salariales y de clausulado.

En la firma participaron el secretario general del SJOIIM, Juan Villafuerte Morales; directivos de ambas empresas; representantes de los trabajadores; y la Comisión de Trabajo de Conflictos y Huelgas del sindicato. Por FABSERVMEX asistieron los delegados Juan Gómez (primer turno) y Raúl Mata (segundo turno), y por Grupo Collado, Miguel Luna (primer turno) y Aldo Hernández (segundo turno), acompañados de sus comisiones internas.

Tras la firma, representantes sindicales y empresariales, junto con el actuario del Poder Judicial del Estado, Jessica Arellano, procedieron al retiro de las banderas rojinegras, marcando el regreso a la normalidad en las operaciones.

Las autoridades laborales federales, estatales y municipales participaron como mediadoras y conciliadoras durante todo el proceso, contribuyendo a que las partes llegaran a un acuerdo justo.

Los directivos de Grupo Collado y FABSERVMEX se comprometieron a fortalecer la relación laboral, traer nuevas inversiones y generar más empleos, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y la estabilidad laboral en la frontera.



