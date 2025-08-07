Huelga cumple una semana

El paro laboral en la empresa Collado está por cumplir su primera semana sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo entre la compañía y el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim).

Ante esta situación, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Matamoros, Óscar Macario Farías García, hizo un llamado a las partes para privilegiar el diálogo y el respeto a los lineamientos legales, con el fin de encontrar una solución que ponga fin al conflicto.

"Es un tema muy interno, muy particular entre el sindicato y la empresa. Cada quien tiene su postura y su responsabilidad, pero lo importante es que se respeten los reglamentos y lineamientos para llegar a buenos acuerdos", expresó.

Farías García señaló que la comunicación es la clave para resolver este tipo de conflictos. "Siempre hemos confiado en los canales de comunicación. Mientras exista diálogo correcto, seguro se podrán lograr acuerdos favorables para ambas partes", indicó.

El dirigente empresarial reiteró que Canacintra no interviene directamente en este tipo de procesos, pero mantiene un seguimiento puntual a su desarrollo, ya que los conflictos laborales prolongados pueden impactar la productividad y la economía local.

Mientras tanto, las operaciones en Collado permanecen detenidas y decenas de trabajadores sindicalizados continúan a la espera de una resolución que les permita retomar sus labores en condiciones acordadas entre ambas partes.

EL DATO

