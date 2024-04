Alojan hoteleros de Matamoros baja ocupación

Matamoros, Tam.- Aún y cuando se dio a conocer que fueron más de 70 mil turistas los que arribaron a la playa Bagdad durante esta Semana Santa, los resultados para los empresarios hoteleros no fueron los mismos, ya que reportan un comportamiento negativo al grado que la ocupación hotelera cayó a un 45 por ciento en estos días.

La presidenta de la asociación de Hoteles, Teresa Garnica Villarreal, comentó que no era lo que esperaban para esta temporada, pues se presentó este comportamiento incluso con una caída en cuanto al porcentaje que se tenía hasta antes del periodo vacacional.

"No entendemos qué pasó, quizás la economía, la falta de seguridad en las carreteras, los altos costos de las carreteras, no sabemos, pero la gente que normalmente llegaba del interior en este año no llegó", dijo.

Manifestó que también faltó mayor promoción para esta ciudad, no se tuvo el movimiento a nivel nacional para atraer al turismo que normalmente viene, y originó que se tuvieran resultados negativos.

"Sí vimos una playa llena, pero eran con visitantes que venían de Reynosa o ciudades cercanas, los de Nuevo León, Saltillo, San Luis Potosí, ellos no llegaron como lo hacían en años anteriores provocando una ocupación hotelera superior al 70 por ciento, en este 2024 solo llegamos al 45", comentó.

Lamentó que no se cumplieran las expectativas en esta semana santa, en donde incluso el clima fue favorable para los turistas, que no llegaron a hospedarse en los hoteles como sucedía en otros años.