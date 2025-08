Demanda IP al IMSS construir otro hospital

Empresarios de Matamoros , a través de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo ( Concanaco ), urgieron al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ) atender diversas deficiencias que afectan la atención médica en la ciudad, entre ellas la falta de instalación de equipos de aire acondicionado adquiridos desde hace más de un año, el desabasto intermitente de medicamentos y la necesidad de un nuevo hospital .

Ismael Ramiro García Almanza, consejero de Concanaco, explicó que el IMSS en Matamoros cuenta desde hace más de un año con toneladas de equipos de aire acondicionado ya entregados en la ciudad, pero que aún no han sido instalados. "No entendemos por qué no se han colocado, sobre todo en áreas donde las altas temperaturas afectan a pacientes y personal", apuntó.

En cuanto al suministro de medicamentos, García Almanza reconoció que el instituto ha implementado compras emergentes para cubrir la demanda, pero señaló que la falta de información a los derechohabientes provoca que muchos desconozcan este mecanismo. "Si no hay un medicamento, lo piden y llega al día siguiente, pero los pacientes no lo saben. Es necesario que se les informe oportunamente", comentó.

Nuevo hospital, prioridad urgente

El consejero destacó que el actual hospital del IMSS en Matamoros, con 144 camas, se encuentra completamente rebasado. "Necesitamos otro hospital igual o más grande; calculamos que se requieren entre 200 y 280 camas adicionales para atender la demanda", sostuvo.

García Almanza reconoce que desde la llegada del actual delegado ha habido una mejoría.

El proyecto para un nuevo nosocomio ya está contemplado, pero falta definir y adquirir el terreno, que debería abarcar unas cinco hectáreas. "Ya se han visto tres predios posibles; uno de ellos, el más adecuado, está ubicado en el sector norte de la ciudad", dijo. Se estima que, una vez aprobado el proyecto y asegurado el recurso, la construcción podría tardan entre un año y año y medio.

Módulo de atención empresarial

Como parte de las acciones inmediatas, la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros abrirá en las próximas semanas un módulo de atención para derechohabientes del IMSS. Este espacio brindará orientación y apoyo en trámites relacionados con pensiones, incapacidades, atención médica y otros servicios, buscando evitar que los usuarios tengan que acudir directamente al hospital.

García Almanza reconoció que desde la llegada del actual delegado del IMSS, en enero de este año, ha habido una mejoría en el trato y la apertura al diálogo, aunque persisten retos importantes. "Esperamos que con este módulo y el trabajo conjunto podamos avanzar en resolver las deficiencias que hoy están afectando a la población", concluyó.