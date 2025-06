Dan 43 años a feminicida

Después de casi cinco años de espera, dolor y lucha por justicia, la familia de Karen finalmente recibió una resolución judicial: Eduardo Olvera, quien fuera su novio, fue condenado a 43 años de prisión por el delito de feminicidio. La sentencia fue dictada este miércoles en los juzgados del Poder Judicial del Estado.

Karen desapareció en agosto del 2020, luego de salir con Eduardo. Durante días su familia emprendió una intensa búsqueda sin recibir noticias, hasta que, en septiembre del mismo año, el cuerpo de la joven fue encontrado sin vida en un canal de aguas negras. Presentaba signos evidentes de violencia, lo que desde un inicio apuntó a un crimen con características de feminicidio.

Las investigaciones por parte de las autoridades estatales se centraron en Eduardo Olvera, quien fue identificado como el principal sospechoso. Tras varios años de proceso judicial y tras haber sido declarado culpable el pasado 21 de junio, este 24 el juez emitió la sentencia definitiva: 43 años de prisión y el pago de 600 salarios mínimos como reparación del daño.

Margarita, madre de Karen, habló ante los medios al salir de la audiencia final. Con voz firme, pero visiblemente conmovida, expresó: "Le dieron 43 años, yo hubiera querido 50, pero fue lo que dictó el juez. A mi hija no me la regresan con 43 ni con 50 años".

Durante todo el proceso legal, la familia de Karen no bajó los brazos. A lo largo de estos cinco años realizaron manifestaciones pacíficas, marchas y mantuvieron una presencia constante en medios y redes sociales exigiendo justicia. Su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos en la lucha contra la violencia de género en Matamoros.

Organizaciones feministas y colectivos de mujeres han acompañado este proceso, señalando que la sentencia representa un avance, pero también deja en evidencia la urgencia de un sistema judicial más ágil y sensible a la violencia feminicida.

En Tamaulipas, como en gran parte del país, los casos de feminicidio siguen marcando cifras alarmantes; sin embargo, sentencias como la de este caso envían un mensaje claro: la impunidad no puede seguir siendo la norma.

"A mi hija no me la van a devolver, pero al menos hoy sé que su muerte no quedará sin castigo", concluyó la señora Margarita, con la esperanza de que el caso de Karen sirva para evitar que otras madres pasen por el mismo dolor.