Extrañan productores agricultura por contrato

Manifestó que la agricultura por contrato consideramos que si nos ha afectado el no tenerla, no solo a la gente del campo, sino a la propia industria y después el trasladado de la materia prima en costos también le afecta a la sociedad al no tener este programa.

Explicó que la agricultura por contrato ordenaba el mercado, otorgaba certidumbre al agricultor y a la industria ya que se sabía con antelación el precio que iba a pagar por los productos del campo, pero en la actualidad no hay certidumbre.

"En la actualidad si el baucher llega a los 9 dólares la industria va a tener que pagar lo que el mercado esta indicado, cuando si tuviéramos agricultura por contrato a lo mejor hubiéramos contrato en febrero lo que se cotizaba que era 6 o 7 dólares, pero en estos momentos se cotiza en 8 o 9, es cambiante de manera constante, esto es lo que origina incertidumbre para todos", dijo.

"Pero si hubiéramos tenido este programa de agricultura por contrato, ya estuviéramos hablando del precio en que se vendió la cosecha en el norte de Tamaulipas, ahorita el industrial ya tuviera una mayor certeza y el mercado estuviera ordenado, mientras que los agricultores solo se hubieran dedicado a cuidar la cosecha", agregó.

"Hoy tenemos una certidumbre diaria, porque podemos ver la bolsa de Chicago, vemos las bases, como se mueve el mercado internacional, mismo que tiene mucha volatilidad por todo lo que esta pasando en el mundo, por eso, hoy más que nunca es importante regresar al esquema de agricultura por contrato, que el gobierno federal voltee a ver todas estas circunstancias que se vienen presentando a nivel mundial", comentó.

García Moreno Garza indicó que sin duda alguna el tener dicho programa originaba una mayor certidumbre para todos, un ordenamiento económico en todos los sentidos, hay que analizar todo esto para devolver dicho beneficio no solo para el campo, sino para todos en lo general.