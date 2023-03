Exigen padres de familia restitución de maestra suspendida

Matamoros, Tam.

Después de que se dio a conocer el caso de la primaria "Francisco Villa", de la colonia República Norte, donde dos alumnos de sexto grado se estaban empujando y uno de ellos se estrelló con una ventana quebrando la misma, la dirección suspendió a la maestra Astrid Abarca por ser la responsable de dicho salón.

Esta situación originó que hoy lunes, los padres de familia prácticamente tomaran la entrada del plantel, exigiendo la restitución de dicha catedrática, además de pedir el cambio de directora quien permite el acoso en el interior del plantel educativo.

Los padres de familia aseguraron que son constantes los casos de acoso escolar que se presentan en dicha escuela y no se ha hecho nada por parte de la directora Estela Arreola Custodia, para erradicar este problema, mismo que se exponen de manera constante en las redes sociales por parte de los tutores de los menores.

Debido a que ya existía el rumor de la toma de la escuela por parte de los padres de familia, la directora desde un día antes tomó la decisión de suspender las clases, pero aún así, las personas adultas acudieron hasta las afueras de la institución para tomar la misma y exigir estos dos cambios para bien de sus hijos.

En la entrada principal colocaron cartulinas en donde se podía leer: "fuera la directora", "exigimos el regreso de la maestra Astrid Abarca", "Estamos hartos del favoritismo que hay en esta institución, ya basta", "soy Max y quiero a mi maestra Astrid de regreso", entre otras demandas que hicieron los mismos padres de familia al momento de tomar la escuela primaria "Francisco Villa".

Los padres de familia aseguraron que es constante el acoso escolar que sufren sus hijos, el caso más reciente que se dio a conocer no es el único, hay más, pero desgraciadamente la directora no hace nada al respecto, esto hasta que no suceda una tragedia es cuando van a tomar cartas en el asunto, denunciaron.