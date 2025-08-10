Esperan su liquidación empleados de Edemsa

A más de dos años de que la empresa Edemsa detuviera operaciones y estallara la huelga, los trabajadores mantienen viva la esperanza de que pronto puedan recuperar parte de lo perdido. Así lo expresó Ana Araceli García Guerrero, subdelegada sindical de la maquiladora, quien aseguró que el proceso legal avanza y que actualmente se tiene un 75% de progreso en el caso.

"Tenemos mucha esperanza, como dicen, la esperanza es lo último que muere. Hay compañeros que ya no pudieron ver este momento, que fallecieron en el camino, y eso nos duele mucho. Sin embargo, seguimos adelante por ellos y por todos los que seguimos esperando justicia", comentó.

García Guerrero explicó que algunos ex empleados han comenzado a tramitar su pensión, mientras que otros mantienen la fe en que la liquidación se concrete. "Sabemos que Dios es justo, y así como nosotros hemos hecho nuestra parte en esta lucha, confiamos en que las autoridades también harán la suya", dijo.

La dirigente sindical señaló que se encuentran en la etapa final del proceso, en espera de la adjudicación de bienes de la empresa para que posteriormente se realice el remate. Con ello, podrían comenzar las negociaciones con posibles compradores que, de concretarse, permitirían cubrir parte de los adeudos con los trabajadores.

"La verdad es que ya estamos en lo último. Estamos esperando que se nos asignen los bienes para que después se subasten. Esa es la parte que todos esperamos, porque sería la oportunidad de que, al menos, podamos recuperar algo después de estos dos años tan difíciles", concluyó.